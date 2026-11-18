Переговоры с геополитическими соперниками на саммите АТЭС могут помочь России снизить риски и найти точки соприкосновения, заявил «Новым Известиям» политолог Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества.

В качестве примера Малинин привёл США. По его словам, политическое соперничество не исключает переговоров, если они позволяют обсудить вопросы безопасности или найти условия, на которых стороны могут сосуществовать.

«На полях таких мероприятий встречаются не только лидеры, но и различные делегации, отдельные ведомства. И эта работа продолжается, не останавливается ни на секунду», — отметил политолог.

Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. На 19 ноября намечена встреча лидеров России, Китая и США.