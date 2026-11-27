Российские войска уничтожили передовой украинский боевой лазер. На кадрах атаки, которые оказались в Сети, видно, как лазер врага сначала пытается атаковать воздушные цели, после чего начинает менять позицию. И именно это становится для него роковым. В результате машина врага оказывается сожжена прямым попаданием БПЛА «Герань».

Штучные экземпляры

Всего неделю назад враг впервые показал свой боевой лазер, а два дня назад он заявил, что ВСУ начали задействовать его во время отражения наших атак. Об этом радостно сообщал советник главаря незалежной Сергей Бескрестнов 25 ноября. Тогда он отметил, что лазер Blysk («Блеск») от фирмы Carmin Sky показал «первые результаты в боевых условиях», сбив нашу «Герань». При этом, говорил Бескрестнов, фирма якобы создала изделие сама в рамках госпрограммы «частное ПВО».

Описал он и работу изделия. Эта версия лазера «Блеск» ставит своей задачей не разрезание дрона, а уничтожение узлов БПЛА за счет фокусирования луча на одной точке и выведения модулей путем их перегрева.

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«Многие думают, что лазерное оружие работает так, как в фильмах о звездных войнах. Лазер прожигает „дыры“ в БПЛА и „страшным лучом“ разрезает крылья и корпус на части прямо в воздухе. На самом деле задача лазерного комплекса состоит в том, чтобы удерживать пятно лазерного излучения на фиксированной точке БПЛА, так чтобы внутренние узлы БПЛА вышли из строя из-за перегрева», — отметил Бескрестнов.

При этом эксперт врага подчеркнул, что пока рано говорить о масштабном производстве лазеров ПВО. Пока причин для отказа от масштабирования много, и первая из них — зависимость в комплектующих от мировых производителей.

Следующая — характеристики, которые тоже не блещут. Так, мощность луча, по данным врага, составляет 4 кВт, а эффективная дальность поражения — около 800-1000 метров. То есть работа таких лазеров — это встреча БПЛА в качестве последнего рубежа прикрытия объектов. И не факт, что они успеют перенести огонь с одного нашего БПЛА на другой и, что важнее, удерживать лазерное пятно на нашем дроне, ведь эффективность комплекса зависит от погоды. Эксперты врага подчеркивают, что в туманную, облачную погоду, а также в дождь или снег лазер такого типа фактически будет неэффективен. Так что основной удар вновь придется держать другим видам ПВО.

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«Поставили британцы»

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов полагает, что лазер Blysk на деле может представлять один из опытных образцов, переданных на испытания со стороны Великобритании или США. «При этом это, видимо, уже второй „украинский“ лазер. Первый был представлен пару лет назад. Тогда враг выдавал прожектор в буханке за боевой образец. Текущий же хотя бы внешне похож на лазерную установку. Однако у Украины нет технологий, связанных с лазерным оружием, я в этом уверен на 1000 %. Нет у них и собственных ресурсов для сборки подобного образца», — рассказывает собеседник.

По словам Кнутова, характеристики Blysk невыдающиеся. «Лазер 4 кВт способен только ослеплять камеры и в крайнем случае — прожечь какой-то неплотный материал, если луч будет удерживаться на одной точке несколько секунд. В случае с Украиной, как они сами рассказывали, лазер наводится с помощью оптико-электронной станции, которая рассчитывает дальность и скорость цели, после чего компьютер предсказывает, где будет дрон в следующую секунду. И таким образом луч держится на одной точке БПЛА. Однако если луч начинает гулять, то поразить четырехкиловатным лазером дрон будет крайне проблематично», — подчеркнул эксперт.

Что до нашего улова в виде пораженной установки врага, то это, по мнению Кнутова, серьезный улов. При ведении огня луч боевого лазера не видно. Он в целом работает в невидимом диапазоне. И это не позволяет обнаружить точку, откуда шел импульс. Так что здесь, видимо, качественно сработала наша разведка — засекла машину и навела БПЛА на комплекс.