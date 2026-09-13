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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Сводка СВО на утро 13 сентября. Выживших боевиков ВСУ добили дронами

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Министерство обороны РФ

Украинские боевики, попавшие в котёл под Волчанском в Харьковской области, пытаются выйти из окружения, однако попытки эти безуспешны. По данным ТАСС, в ночь на воскресенье, 13 сентября, группа военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ попыталась совершить такую попытку, однако попали на украинское же минное поле. Выживших добили наши дроноводы.

По данным Минобороны РФ, площадь волчанского котла составляет около 460 квадратных километров и охватывает 27 населённых пунктов. Там заблокировано около двух тысяч украинских боевиков, которых снабжают боеприпасами, продуктами и медикаментами путём сброса с тяжёлых гексакоптеров. Украинские СМИ утверждают, что со снабжением у вэсэушников всё в порядке, но националистические паблики рисуют обратную картину: лекарств и еды катастрофически не хватает. «Обезболивающее, которое они используют —  это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины», — цитирует ТАСС военного эксперта Виталия Киселёва.

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В Кремле ждут трёхсторонней встречи

Спецпосланник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер надеется, что Москва, Киев и Вашингтон смогут обсудить урегулирование украинского конфликта в трёхстороннем формате. «Мы работаем над организацией такого процесса», — завил он в ходе видеоконференции. С его слов, самый сложный вопрос это — вопрос контроля территорий, так как он определяется на поле боя, а Киев идти на уступки не хочет. О проблемах денацификации, запрете РПЦ и использования русского языка посланник Трампа не вспомнил. Тем не менее, по мнению Кушнера, основные параметры мирного урегулирования уже определены, и в ближайшие пару недель будут объявлены следующие шаги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва рассчитывает на то, что такая трёхсторонняя встреча состоится в обозримой перспективе. Другой вопрос, что вбросы о том, что Владимир Путин может встретиться с Зеленским на саммите G20 в Майами действительности не соответствует. Напомним, ранее ОАЭ предложили для трёхсторонней встречи площадку в Абу-Даби.

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Зеленский бросил все силы на Дружковку

Киевский режим бросает все силы в попытках сдержать российское наступление у Дружковки, не считаясь ни с какими потерями, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Бусифицированных украинцев бросают в самое пекло, попытки бегства пресекают заградотряды. «Киев пытается замедлить наше продвижение за счет огромнейшего количества жертв, поскольку плановых отходов и перегруппировок у них не предвидится», — сообщил Марочко. Ровно то же пишут и в украинских военных пабликах: Зеленский готов положить сколько угодно вэсэушников, лишь бы не допустить их отступления из ДНР, чтобы пытаться торговаться за более выгодные для киевского режима условия мирного урегулирования.
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ПолитикаВ РоссииВС РФспецоперация на Украинепереговоры с УкраинойВолчонокВСУДружковка
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