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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Особенный подарок: Путину подготовили необычный сюрприз в Индии

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Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Индийские кондитеры подготовили необычный подарок для президента России Владимира Путина во время его визита в страну. Эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, в чем особенность этого сюрприза. 

Напомним, Путин с 11 по 13 сентября находится с рабочим визитом в Индии. По данным телеканала NDTV, кондитеры из Нью-Дели подготовили для членов российской делегации специальные шоколадные угощения. 

Уточняется, что речь идет об изысканной коллекции шоколадных матрешек, которая олицетворяет наследие, традиции, преемственность и единство русского народа. Также, по данным журналистов, для Путина и сопровождающих его делегатов собрали специальный индийский сет тхали, состоящий из традиционных десертов государства. 

Кроме того, российским гостям предлагают попробовать шоколадные конфеты, содержащие национальные специи и ароматы. Для их изготовления кондитеры использовали шафран, кардамон, имбирь, фенхель и розу. Таким образом приглашающая сторона объединила в своих подарках традиции двух стран. 

«Прекрасная идея об объединении двух традиций. Потому что русский шоколад очень любят в Индии. Вообще, хорошо оформленные сладости - это один из безошибочных подарков. Кроме того, в Индии, как и в России, развита культура длинного чаепития, застолья, поэтому подарок очень подходящий. Прекрасная идея», - отметила эксперт.

Ранее протоколист объяснила популярность видео с Путиным в Индии.
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