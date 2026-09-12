Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре невозможна. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков изданию AFP.

«Это невозможно», — заявил он.

Представитель Кремля также объяснил, что встреча Путина и Зеленского может состояться только в Москве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приглашение Зеленскому прибыть в Москву на переговоры является огромным жестом доброй воли со стороны РФ.

Накануне Песков сказал, что в Кремле пока не знают, поедет ли глава государства на саммит G20 в США.