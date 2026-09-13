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Дмитриев: Кушнер объяснил Киеву российский план по урегулированию

Соцсети Кирилла Дмитриева / Скриншот
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, высоко оценил роль Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в контексте урегулирования украинского конфликта.

В своей публикации в официальном канале на платформе «Макс» Дмитриев выразил уверенность в том, что Кушнер смог донести до Киева российский план мирного урегулирования.

«Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию», — отмечается в сообщении.

Накануне зять Трампа также выразил надежду, что в скором времени Вашингтон сможет объявить о новых шагах по урегулированию конфликта на Украине.
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