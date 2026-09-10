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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Новости СВО за 10 сентября. «Герани» повергли Запорожье в огненный ад

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
istockphoto.com

Российские военные ночью и утром нанесли мощный удар беспилотниками по Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает координатор украинского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, в самом Запорожье один из ударов пришелся по комплексу складов в южном пригороде, после чего возник крупный пожар. Кроме того, наши «Герани» поразили предприятие «АС Тент» в восточной части города, специализирующееся на поставке и монтаже тентов для грузового транспорта. Оно также горит.

По Днепропетровску прилетела крылатая ракеты С8000 «Бандероль». На месте взрыва поднялся огромный столб дыма. Объект атаки пока уточняется. Кроме того, прямо сейчас наши беспилотники летят на Киев.

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ВСУ горят в «котле»

Бойцы российской группировки войск «Север» освободили в Харьковской области села Зарубинка и Гоптовка. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой, отмечает, что после взятия Зарубинки наши войска взяли в окружение село Ольховатка — административный центр Ольховатской сельской общины. Там заперты остатки 129-й и 157-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

А с освобождением Готовки, уточняет военкор Александр Коц, ВС РФ открыли себе путь на Казачью Лопань — важный транспортный и логистический узел противника. От этого населенного пункта до Харькова всего 30 км.

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Ситуация на других направлениях

На добропольском фронте наши войска продвигаются от Новоподгороднего к Колоне-Межевой и Райскому, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Здесь же идут бои за Сергеевку.

На краснолиманском участке кипят жестокие сражения в Лимане и у Дробышево. На купянском ВС РФ продвигаются в районе Московки.

На северском направлении продолжаются бои за Васильевскую Пустошь. На константиновском — у Куртовки и в Алексеево-Дружковке.

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Зачистили небо

В течение минувшей ночи наши силы ПВО  сбили 448 украинских беспилотник а, которыми противник атаковал мирные регионы России. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, вражеские БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Каспийского и Черного морей.
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