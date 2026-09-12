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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Сводка СВО, 12 сентября. Поезда под откос! Киев проиграл рельсовую войну

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Уничтоженный украинский локомотив.
Уничтоженный украинский локомотив. Фото: соцсети

Массированные удары ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Украины дали вполне заметный результат — как сообщают «Украинские железные дороги», железнодорожное сообщение с городом Сумы на северо-востоке «незалежной» прекращено. Теперь поезда будут ходить только до станции Конотоп, а оттуда до Сум можно будет добраться только на автобусах. Сам Конотоп при этом расположен в 128 километрах от областного центра, Сумы — в 30 км от российской границы.

Российская стратегия по уничтожению любого подвижного состава Украины прослеживается четко. По оценкам экспертов, ежедневно Киев теряет по два-три локомотива или электровоза, что может привести к тотальному дефициту подвижного состава на левобережной Украине. Все это, конечно, серьезно затрудняет военную логистику Киева, ведь любые поставки вооружений, техники и личного состава на фронт выполнять будет банально нечем. За одну субботу, например, «прилетело» по железнодорожному составу в Луцке Волынской области, тепловозу в одесском районе Лузановка, по инфраструктуре в Полтавской области и городе Фастов Киевской области.

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«Восстановлению не подлежит»

Еще одной целью дневных ударов российских войск стали заправки. Например, как сообщает мониторинговый Telegram-канал «Хроники Гераней», дроны ВС РФ сегодня поразили АЗС в Корце Ровенской области, Звягеле и Коростене Житомирской области, заправку на трассе Житомир-Ровно. На фоне ударов по топливной инфраструктуре цены на дизельное топливо на Украине достигли отметки в 100 гривен, что равняется 2,24 долларам, или 190 рублям.

Продолжается работа и по уничтожению военного потенциала Украины. Ночью, напомним, одной из целей стал военный склад в Гостомеле Киевской области, удар по которому нанесли «Герани». Также в столичном регионе Украины прилетело по логистическому центру «ФМ Логистик», где, судя по вторичной детонации, хранили боеприпасы. На Днепропетровщине ВС РФ атаковали сразу четыре цели: металлургический комбинат в Кривом Роге, электроплавильный комплекс «Интерпайп сталь», а также Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты. Наконец, широко разошлись по Сети кадры с места удара по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье, по нему за месяц прилетело уже третий раз и, судя по всему, серьезно — в пресс-службе холдинга, куда входит завод, сообщили, что предприятие получило критические повреждения и восстановлению не подлежит.

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Что на фронте?

В Донецкой Народной республике российские войска «Центральной» группировки войск освободили село Веселое, лежащее к юго-западу от села Грузское, о взятии которого российское Минобороны сообщало 4 сентября. В военном ведомстве уточнили, что контроль над обоими селами позволит нарушить логистику вэсэушников на этом участке фронта.

«Если на карте провести прямую между Дружковкой и Добропольем, Грузское и Веселое окажутся ровно посередине, — объясняет военный корреспондент Александр Коц. — Оба этих подконтрольных ВСУ города собирается штурмовать „Центр“. К Доброполью подразделения „Центра“ подошли с юга, востока и северо-востока, к Дружковке — с юго-запада. Освобождение Доброполья позволит группировке высвободить силы для наступления на Дружковку, Краматорск и Славянск с запада. Вероятно, освобождение Грузского, Веселого и ближайших населенников — попытка создать „мост“ между двумя ключевыми направлениями для переброски войск в будущем».

Группировка «Запад» между тем продолжает городские бои в Купянске, наиболее тяжелые сражения идут в районах Московка, Западный и Кондрашовка. Кипят боевые действия и в районе Купянска-Узлового. На Боровском направлении российские бойцы давят в районе Ольговки и Дружелюбовки, а также Высшего Соленого и Малеевки. На Рубцовском направлении активнее всего события развиваются в районах Нового, Редкодуба и Новолюбовки.

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«Северная» группировка войск постепенно продвигается в районе Хотени Сумской области, бьется у Кияницы и южнее Могрицы, в районе Уланово. На Харьковском направлении есть движение у Малой Волчьей, обновляется информация о «котле» в районе Волчанска.
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