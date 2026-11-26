Российские войска в районе Купянска сообщили о прибытии 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* в район города в полном составе. Нацисты и каратели из этого соединения нужны для латания дыр на передовой.
Кроме того, в район, лежащий южнее Боровой, враг вводит «Кракен»* и «Азов»*, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, эти банды нацистов представляют собой свежие силы, которые враг готовил в тыловых базах в районе Чугуева. И сейчас состоится их первое применение в бою.
Впрочем, ВС РФ ожидали начало операций врага, так что удары противника уже успешно отражаются.
На Украине замедлилась стройка укрепов
На Украине замедлилось создание укреплений. К концу ноября темпы значительно снизились по сравнению с летними месяцами. Одна из основных причин, обращает внимание координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, — деньги. Они идут на другие цели: содержание ВСУ, обеспечение выплат, восстановительные работы.
Вторая большая беда врага — нехватка рабочей силы. Сейчас дефицит рабочих рук испытывают 53,9% предприятий.
«Добавим сюда ещё один интересный момент. В сентябре украинская Счётная палата отчиталась о результатах устранения нарушений, выявленных при строительстве фортификационных сооружений в 2023–2024 годах. Общая сумма выявленных тогда нарушений и недостатков составила около 13 миллиардов гривен», — напоминает Лебедев.
В результате целая череда фактов накладывается друг на друга, что и снижает эффективность работы.
Днепропетровск бунтует из-за блэкаутов
В Днепропетровске на протесты уже выходят десятки людей. Причина — дефицит электроэнергии в городе. Блэкаут там длится уже третьи сутки. А в некоторых домах — и более. Отключены даже объекты критической инфраструктуры. Особенно тяжелая ситуация на левом берегу города.
«Сегодня двум группам [горожан] дали свет на два часа, люди ничего не успели сделать, ни приготовить, ни постирать, ни зарядиться», — пишет в соцсетях один из местных.
В верхах «незалежной» проблему признали, но результатов от этого признания пока нет.
Британия готовит 100 тысяч резервистов к войне
Минобороны Великобритании впервые со времен холодной войны разослало 100 тыс. писем бывшим военным, предлагая им добровольно принять участие в военных учениях, включая тренировки НАТО. В первую очередь речь идет о недавно уволившихся из армии военных, которые сохраняют обязательство вернуться к службе в случае «исключительных обстоятельств».
По данным The Telegraph, таким образом власти королевства стремятся повысить готовность резервистов к возможной мобилизации в случае вооружённого конфликта.
При этом эти же власти и идут на обострение ситуации. Ранее в Лондоне заявляли о готовности направить на Украину войска сразу после заключения мира. А это условие, размещение иностранных контингентов, неприемлемо для России.
Кроме того, небольшой контингент противник уже развернул на территории «незалежной». Однако пока он в боях не задействован и выполняет иные функции. Наши же официальные лица не раз отмечали, что эти иностранные войска — законная цель для ВС РФ.
В России будут судить за распространение информации о последствиях атак по объектам в РФ и терактах
Группа сенаторов внесла в ГД РФ два взаимосвязанных законопроекта. Первый из них предусматривает запрет на распространение информации и внесудебную блокировку интернет-ресурсов, второй вводит уголовную ответственность за нарушение запрета. Ограничения затронут не только СМИ, но и граждан.
В документах предлагается запретить распространение информации о последствиях атак беспилотников, ракет и артиллерии, местах размещения военной техники, производства и хранения оружия и боеприпасов. Также будет запрещено рассказывать о последствиях терактов, диверсий и покушений на государственных и общественных деятелей, судей, следователей и сотрудников правоохранительных органов.
Если запрет будет нарушен, то за распространение информации может грозить от 100 до 300 рублей штрафа, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.
ЛНА будет мстить за удар по кораблям России
Ливийская национальная армия пообещала ответить на атаку украинских безэкипажных катеров на порт Бенгази и российские корабли.
Генштаб армии сообщил, что ответ последует «в надлежащее время, в надлежащем месте и надлежащими средствами».
Адресат не указан, однако очевидно, что атака последует либо по украинским силам в регионе, либо по Западной Ливии, которую подозревают в содействии Киеву.
*Организация запрещена в РФ, признана террористической и экстремистской