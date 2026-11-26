Российские войска в районе Купянска сообщили о прибытии 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* в район города в полном составе. Нацисты и каратели из этого соединения нужны для латания дыр на передовой.

Кроме того, в район, лежащий южнее Боровой, враг вводит «Кракен»* и «Азов»*, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, эти банды нацистов представляют собой свежие силы, которые враг готовил в тыловых базах в районе Чугуева. И сейчас состоится их первое применение в бою.

Впрочем, ВС РФ ожидали начало операций врага, так что удары противника уже успешно отражаются.

На Украине замедлилась стройка укрепов

На Украине замедлилось создание укреплений. К концу ноября темпы значительно снизились по сравнению с летними месяцами. Одна из основных причин, обращает внимание координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, — деньги. Они идут на другие цели: содержание ВСУ, обеспечение выплат, восстановительные работы.

Вторая большая беда врага — нехватка рабочей силы. Сейчас дефицит рабочих рук испытывают 53,9% предприятий.

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«Добавим сюда ещё один интересный момент. В сентябре украинская Счётная палата отчиталась о результатах устранения нарушений, выявленных при строительстве фортификационных сооружений в 2023–2024 годах. Общая сумма выявленных тогда нарушений и недостатков составила около 13 миллиардов гривен», — напоминает Лебедев.

В результате целая череда фактов накладывается друг на друга, что и снижает эффективность работы.

Днепропетровск бунтует из-за блэкаутов

В Днепропетровске на протесты уже выходят десятки людей. Причина — дефицит электроэнергии в городе. Блэкаут там длится уже третьи сутки. А в некоторых домах — и более. Отключены даже объекты критической инфраструктуры. Особенно тяжелая ситуация на левом берегу города.

«Сегодня двум группам [горожан] дали свет на два часа, люди ничего не успели сделать, ни приготовить, ни постирать, ни зарядиться», — пишет в соцсетях один из местных.

В верхах «незалежной» проблему признали, но результатов от этого признания пока нет.

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Британия готовит 100 тысяч резервистов к войне

Минобороны Великобритании впервые со времен холодной войны разослало 100 тыс. писем бывшим военным, предлагая им добровольно принять участие в военных учениях, включая тренировки НАТО. В первую очередь речь идет о недавно уволившихся из армии военных, которые сохраняют обязательство вернуться к службе в случае «исключительных обстоятельств».

По данным The Telegraph, таким образом власти королевства стремятся повысить готовность резервистов к возможной мобилизации в случае вооружённого конфликта.

При этом эти же власти и идут на обострение ситуации. Ранее в Лондоне заявляли о готовности направить на Украину войска сразу после заключения мира. А это условие, размещение иностранных контингентов, неприемлемо для России.

Кроме того, небольшой контингент противник уже развернул на территории «незалежной». Однако пока он в боях не задействован и выполняет иные функции. Наши же официальные лица не раз отмечали, что эти иностранные войска — законная цель для ВС РФ.

В России будут судить за распространение информации о последствиях атак по объектам в РФ и терактах

Группа сенаторов внесла в ГД РФ два взаимосвязанных законопроекта. Первый из них предусматривает запрет на распространение информации и внесудебную блокировку интернет-ресурсов, второй вводит уголовную ответственность за нарушение запрета. Ограничения затронут не только СМИ, но и граждан.

В документах предлагается запретить распространение информации о последствиях атак беспилотников, ракет и артиллерии, местах размещения военной техники, производства и хранения оружия и боеприпасов. Также будет запрещено рассказывать о последствиях терактов, диверсий и покушений на государственных и общественных деятелей, судей, следователей и сотрудников правоохранительных органов.

Если запрет будет нарушен, то за распространение информации может грозить от 100 до 300 рублей штрафа, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.

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ЛНА будет мстить за удар по кораблям России

Ливийская национальная армия пообещала ответить на атаку украинских безэкипажных катеров на порт Бенгази и российские корабли.

Генштаб армии сообщил, что ответ последует «в надлежащее время, в надлежащем месте и надлежащими средствами».

Адресат не указан, однако очевидно, что атака последует либо по украинским силам в регионе, либо по Западной Ливии, которую подозревают в содействии Киеву.

*Организация запрещена в РФ, признана террористической и экстремистской