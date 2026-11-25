Киевский режим по максимуму постарается заткнуть дыры в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками. Об этом в эфире ТВ заявила украинская волонтер и глава центра поддержки аэроразведки Victory Drones Мария Берлинская.

До 30% от мобилизационного плана

По словам Берлинской, на Украине предлагают наладить систематический набор иностранцев и для пополнения рядов боевиков. «Диких гусей» предполагается вербовать из Африки, Азии и Латинской Америки.

Волонтер считает, что таким образом можно обеспечить 25–30% мобилизационного плана. Судя по всему, мобилизация в «незалежной» окончательно зашла в тупик – свои воевать за режим Владимира Зеленского не хотят. Топим в реке. Катастрофа ВСУ у Купянска: Киев теряет счет мертвым наемникам Подробнее

Напомним, ранее киевские власти заявляли о планах призывать в рамках мобилизации около 30-35 тысяч украинцев в месяц. То есть речь идет о вербовке до 10 тысяч наемников за тот же период.

Пусть приезжают

Вербовка даже такого огромного количества «легионеров» ничего не изменит на поле боя, считает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин. Более того, скорее всего, поток наемников на Украину начнет постепенно уменьшаться.

«Начнем с того, что это совершенно ничего не изменит. Уже понятно, что Киеву ничего не поможет. У них нет ни достаточного количества боевой техники, ни оперативного искусства, ни желания воевать у солдат. Все воюют по принуждению. А кто такие наемники – это люди, которые приехали заработать. Они могут пострелять, но решить судьбу кампании они не в состоянии. Тем более когда у нас есть энтузиазм и решимость одержать победу», – отметил эксперт с разговоре с aif.ru. Не положено. Киевский режим «кинул» родственников наёмников и предателей Подробнее

«Наберут ли они необходимое количество – трудно сказать. Да, в той же Латинской Америке много людей, желающих заработать. Но, приехав на Украину, они сразу же столкнутся с суровыми условиями – с русской зимой, с грязью и крысами в окопах, с невыплатой денег, с отсутствием питания, боеприпасов и топлива. Поэтому они будут разбегаться, а им будут стрелять в спину. А если об этом узнают их СМИ, то количество желающих приехать на Украину существенно уменьшится», – прогнозирует Литовкин.