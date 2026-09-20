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Памфилова: более 3,3 млн человек проголосовали на выборах онлайн

Архивное фото
Архивное фото / Илья Питалев / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

На выборах в Госдуму РФ онлайн на федеральной платформе ДЭГ проголосовали уже более 3,3 миллиона человек, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали более 3,3 миллиона избирателей, что составляет 83% от записавшихся», — сказала она на брифинге, посвященном ходу голосования на выборах по всей России.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне избирают депутатов Госдумы РФ девятого созыва, а также в субъектах страны: глав регионов и депутатов региональных и местных парламентов. Как ранее сообщил Центризбирком России, явка на выборах в Госдуму по данным на 07:35 мск сегодняшнего дня составила 45%.
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