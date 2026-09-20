Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
92

МГИК: явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

Сюжет Выборы-2026
Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Явка на выборах в Госдуму РФ в Москве составила 40,2%, это 3,2 миллиона человек, сообщил к 10:00 общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Там отметили, что большинство избирателей — более 2,8 миллиона человек — приняло участие в голосовании в электронном формате.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что система электронного голосования находилась под «массированным внешним кибервоздействием», однако специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают ее защиту и на данный момент она работает штатно.

«Кириллова добавила, что кибератаки не достигнут своей цели. Московская избирательная система устойчива и не раз подтверждала свою надежность в избирательных процессах прошлых лет», — отметил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Сам общественный штаб тоже работает в круглосуточном режиме — наблюдатели следят за непрерывностью дистанционного электронного голосования и за тем, как избирательный процесс идет на избирательных участках по всему городу.

«Все требующие внимания ситуации на участках отрабатываются благодаря оперативному взаимодействию наблюдателей и всех подразделений штаба. Мосгоризбирком и общественный штаб открыто отрабатывают все вопросы. За два дня и первые часы финального дня выборов зафиксировано всего несколько десятков жалоб: незначительное число для такого мегаполиса, как Москва. Все поступившие обращения были тщательно и адресно проверены», — проинформировал руководитель штаба Вадим Ковалёв.

Он также напомнил, что сегодня вечером, когда завершится голосование, пять хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования отправятся во МГИК для проведения процедуры его соединения. Затем начнется подсчет электронных голосов. Общие результаты голосования в столице станут известны, когда все участки подсчитают бумажные бюллетени.

«Получить цифровые бюллетени для голосования на выборах в Госдуму России можно по прямой ссылке elec.mos.ru до 19:59 или через терминал на любом избирательном участке до 20:00 сегодняшнего дня, 20 сентября. Бумажные бюллетени выдают на участках по месту постоянной регистрации. Они будут открыты до 20:00», — отметили в общественном штабе.

Жители района Щукино избирают и муниципальных депутатов. Также в Москве голосуют гости города, которые заранее подали соответствующее заявление. При этом жители шести субъектов России могут проголосовать в том числе на выборах высших должностных лиц своих регионов.

Как ранее сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, третий день голосования на выборах в городе начался в штатном режиме.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Москвавыборы
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть