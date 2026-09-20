МГИК: явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

Явка на выборах в Госдуму РФ в Москве составила 40,2%, это 3,2 миллиона человек, сообщил к 10:00 общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Там отметили, что большинство избирателей — более 2,8 миллиона человек — приняло участие в голосовании в электронном формате.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что система электронного голосования находилась под «массированным внешним кибервоздействием», однако специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают ее защиту и на данный момент она работает штатно.

«Кириллова добавила, что кибератаки не достигнут своей цели. Московская избирательная система устойчива и не раз подтверждала свою надежность в избирательных процессах прошлых лет», — отметил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Сам общественный штаб тоже работает в круглосуточном режиме — наблюдатели следят за непрерывностью дистанционного электронного голосования и за тем, как избирательный процесс идет на избирательных участках по всему городу.

«Все требующие внимания ситуации на участках отрабатываются благодаря оперативному взаимодействию наблюдателей и всех подразделений штаба. Мосгоризбирком и общественный штаб открыто отрабатывают все вопросы. За два дня и первые часы финального дня выборов зафиксировано всего несколько десятков жалоб: незначительное число для такого мегаполиса, как Москва. Все поступившие обращения были тщательно и адресно проверены», — проинформировал руководитель штаба Вадим Ковалёв.

Он также напомнил, что сегодня вечером, когда завершится голосование, пять хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования отправятся во МГИК для проведения процедуры его соединения. Затем начнется подсчет электронных голосов. Общие результаты голосования в столице станут известны, когда все участки подсчитают бумажные бюллетени.

«Получить цифровые бюллетени для голосования на выборах в Госдуму России можно по прямой ссылке elec.mos.ru до 19:59 или через терминал на любом избирательном участке до 20:00 сегодняшнего дня, 20 сентября. Бумажные бюллетени выдают на участках по месту постоянной регистрации. Они будут открыты до 20:00», — отметили в общественном штабе.

Жители района Щукино избирают и муниципальных депутатов. Также в Москве голосуют гости города, которые заранее подали соответствующее заявление. При этом жители шести субъектов России могут проголосовать в том числе на выборах высших должностных лиц своих регионов.

Как ранее сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, третий день голосования на выборах в городе начался в штатном режиме.