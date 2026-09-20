Явка на выборах в Госдуму на утро 20 сентября достигла 45 процентов

Явка на выборах в Государственную Думу по данным на 07:35 мск 20 сентября составила 45 процентов, следует из информации Центральной избирательной комиссии РФ.

Голосование в рамках выборов Госдумы девятого созыва началось 18 сентября. Оно проходит три дня, до 20 сентября. В регионах также проводятся совмещенные с этим голосованием выборы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием в России. Глава государства также напомнил, масштабное голосование проходит в условиях спецоперации. Он подчеркнул, что итоги выборов станут ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие и лишить суверенитета.

18 сентября Владимир Путин принял участие в общероссийском дне голосования. Для этого президент воспользовался онлайн-форматом.