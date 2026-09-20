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Памфилова назвала важным каждый голос на выборах в приграничных участках

Andrew Lubimov / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Каждый голос гражданина России, проголосовавшего на приграничных участках, имеет большую важность, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Каждый голос дорогого стоит. <…> Люди преодолели целый ряд препятствий. <…> Преодолели недоброжелательную обстановку, в тех государствах [за рубежом], где они живут. <…> Сочли для себя это невероятно важным», — отметила глава ЦИК на пресс-конференции о ходе выборов.

Памфилова также рассказала, что возле погранпереходов в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях оборудованы десять пунктов для голосования.

«На территории Калининградской области находятся четыре таких пункта, в Ленинградской области в Ивангороде — специально образованный участок и оборудованное помещение для голосования. В Псковской области открыли пять пунктов», — добавила она.

Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал выборы в Государственную Думу, которые проводятся в РФ с 18 по 20 сентября, важнейшим внутриполитическим событием в стране. Сообщалось, что по данным на 07:35 мск 20 сентября явка на участки голосования в России достигла 45 процентов.
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ПолитикаЭлла ПамфиловаЕдиный день голосованиявыборы в Госдумуприграничные регионыЦИК
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