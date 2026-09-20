Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
246

В странах Европы началось голосование на выборах в Госдуму

Константин Михальчевский / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму России открылись в воскресенье в российских дипломатических представительствах в странах Европы.

Для голосования задействованы не менее 47 участков. Большинство из них начали работу в 08:00 по местному времени. На Кипре голосование стартовало еще 18 сентября. В некоторых странах участки работают сразу в нескольких городах. Во Франции, Италии и на Кипре открылись по четыре участка, в Норвегии — три, в Швейцарии, Австрии, Испании и Греции — по два.

Голосование в российских дипмиссиях продлится до 20:00 по местному времени. В ряде стран усилены меры безопасности. В частности, в Париже порядок на территории участка обеспечивают сотрудники службы безопасности российских загранучреждений, а за пределами дипмиссии — местная полиция. В Марселе для дополнительной охраны привлекли частную охранную организацию.

Полиция Берлина также заявила о готовности содействовать российскому посольству в случае возможных деструктивных акций. Усиленные меры безопасности предусмотрены и у генконсульства России в Зальцбурге.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоПравоголосованиевыборы в ГосдумуЕвропа
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть