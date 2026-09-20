В странах Европы началось голосование на выборах в Госдуму

Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму России открылись в воскресенье в российских дипломатических представительствах в странах Европы.

Для голосования задействованы не менее 47 участков. Большинство из них начали работу в 08:00 по местному времени. На Кипре голосование стартовало еще 18 сентября. В некоторых странах участки работают сразу в нескольких городах. Во Франции, Италии и на Кипре открылись по четыре участка, в Норвегии — три, в Швейцарии, Австрии, Испании и Греции — по два.

Голосование в российских дипмиссиях продлится до 20:00 по местному времени. В ряде стран усилены меры безопасности. В частности, в Париже порядок на территории участка обеспечивают сотрудники службы безопасности российских загранучреждений, а за пределами дипмиссии — местная полиция. В Марселе для дополнительной охраны привлекли частную охранную организацию.

Полиция Берлина также заявила о готовности содействовать российскому посольству в случае возможных деструктивных акций. Усиленные меры безопасности предусмотрены и у генконсульства России в Зальцбурге.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.