Третий день голосования на выборах в столице начался в штатном режиме

Третий день голосования на выборах в Москве начался в штатном режиме, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Также в круглосуточном режиме (до 19:59 сегодняшнего дня, 20 сентября) продолжается онлайн-голосование на сайте mos.ru.

«Реализовать свое избирательное право и проголосовать на выборах в Госдуму России приглашают всех совершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в Москве. Жители района Щукино также могут отдать голоса за муниципальных депутатов», — отметили власти.

В столице доступны все способы голосования, но самым популярным остается электронный формат.

«Получить бюллетени и сделать свой выбор онлайн можно до 19:59 с любого устройства с доступом в интернет, даже находясь в другом регионе страны. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. <…> Проголосовать с помощью терминала электронного голосования возможно на любом избирательном участке столицы. Они открыты с 08:00 до 20:00 20 сентября. Получить традиционный бюллетень для голосования можно только на избирательном участке по адресу постоянной регистрации. Для очного голосования с собой нужно взять паспорт», — информируют городские власти.

В выборах на территории Москвы также участвуют гости из других регионов России, воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель». Жители шести субъектов страны могут проголосовать в городе и на выборах высших должностных лиц своих регионов.

Все голосующие в столице в электронном формате становятся участниками акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», получая шанс выиграть от 1 тысячи до 50 тысяч призовых баллов. Их можно будет обменять на баллы «Мосбилета», скидки в партнерских магазинах, билеты в музеи и зоопарк, использовать для пополнения карты “Тройка” или направить на благотворительность.

По данным Центральной избирательной комиссии России, явка на выборах в Госдуму по данным на 07:35 мск сегодняшнего дня составила 45%.