На брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала участие Владимира Зеленского в саммите Европейского политического сообщества, прошедшем 12 ноября в Дублине.

«Главным гостем был Зеленский, который выступил в привычной для себя роли вот такого, знаете, ряженого террориста-попрошайки», — сказала Захарова.

В частности, добавила она, он настойчиво добивался поставок средств противовоздушной и противоракетной обороны, включая ракеты для американских комплексов Patriot.

Захарова также указала: красноречивые призывы Зеленского должного эффекта на партнёров не возымели. В итоге, констатировала она, западные страны не пошли дальше общих заверений в поддержке киевского режима.

19 ноября сам Владимир Зеленский заявил, что в 2027 году его стране потребуется $115 млрд западного финансирования.