Днепропетровское направление встречает бойцов группировки войск «Центр» вязкой грязью перепаханных полей и свинцовым дождями в «серой зоне». Здесь нет права на секундное замешательство, ведь за каждым изломом лесополосы может таиться засада. А тишина обманчива и смертельно опасна. Между тем гвардейцы-мотострелки продолжают идти вперед, продавливая оборону противника метр за метром.

Чужие среди своих

Самым главным по-прежнему остаётся не просто выбить врага, а намертво вцепиться в отбитый рубеж, открывая дорогу для общего наступления. Но этот боевой выход с первых минут пошел не по стандартному сценарию.

«Начали движение. А тут в очередной лесополке, на перекрёстке тропинок, все замерли как вкопанные. Навстречу двигалась группа бойцов, вроде как наши. Камуфляж, бронежилеты, шлемы — всё вроде бы отечественное. Однако фронтовое чутье не обмануло. „Синих“, то есть вражеских диверсантов, выдали, как обычно, мелкие детали — повадки, жесты, шеврон абсолютно левого подразделения, которое на нашем направлении уже давно не воюет. Вэсэушники решили сыграть в маскарад, надеясь проскользнуть в наш тыл под видом возвращающихся с задачи разведчиков», — рассказывает Сергей Левчуков, командир штурмового отделения.

Между тем старший группы мгновенно и без лишних слов подал условный знак. Бойцы тихо, будто растворившись среди деревьев, рассредоточились по флангам, затаившись в густых зарослях. Диверсантов хладнокровно впустили в глубину живого коридора. А когда ряженые оказались на линии огня, грянул одновременный шквал свинца. Враг даже не понял, откуда пришла смерть. Внезапный удар помножил всю ДРГ на ноль за считаные мгновения.

Фото: АИФ/ Никита Сахаров

Оборванный провод и конец для ВСУ

Тем временем соседняя штурмовая группа заходила на вражеский опорник с другого фланга. Внимание бойцов привлек украинский связист, который лихорадочно крепил на дерево длинную антенну — противник отчаянно пытался вытянуть радиус действия своих раций. Выстрел снайпера оборвал его работу мгновенно.

Одного рывка хватило, чтобы штурмовики уже ворвались в лабиринт перекрытых блиндажей. Граната в амбразуру, короткие очереди вглубь темных ходов сообщения — позицию зачистили быстро и жестко. В руки гвардейцев попала исправная рация противника, ставшая ценнейшим источником оперативной информации.

Фото: АИФ/ Никита Сахаров

«Мы закрепились в отбитых блиндажах, сразу приготовились к контратаке. Долго ждать не пришлось: на выручку связисту и погибшей ДРГ выдвинулось подкрепление ВСУ. Однако на передовом рубеже их уже ждали наши ребята. В завязавшемся скоротечном бою группа противника была полностью уничтожена», — рассказывает штурмовик с позывным Халик.