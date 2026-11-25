«После второго ранения физкультура – лучшее лекарство. Врачи вообще комиссовать хотели, но я им сказал как есть: моё место здесь, на фронте, с парнями. – Старшина разведбата Константин с позывным «Тито» зацепил гриф штанги за стальные крюки, поднялся и, улыбаясь, произнёс: – Упражнение закончил».

Разведчики обустроили себе отличный лагерь в лесополосе. Тёплые и просторные блиндажи, столовая и даже импровизированный полевой спортзал.

Кстати, это во многом заслуга моего героя. Константин на боевые уже не ходит: здоровье не позволяет. Зато, как и положено старшине, занимается ротным хозяйством, а кроме того, помогает воспитывать молодых. Уж кому-кому, а этому человеку есть что рассказать и показать.

Пятая война

Север Запорожской области – сейчас одно из самых горячих направлений СВО. Бойцы группировки «Днепр» ведут ожесточённые бои за каждый квадратный метр территории, вышибая врага с насиженных позиций. В тылу противника взлетают на воздух склады с боеприпасами и продовольствием. А всё благодаря им – парням из 417-го отдельного разведывательного батальона. Именно здесь и служит Константин.

Его позывной «Тито» родился в полевом «кинозале», когда бойцы смотрели фильм про югославских партизан. «В начале СВО с позывным тянул, хотелось придумать что-то интересное, а тут отдыхали в блиндаже с ребятами, и кто-то включил историческую документалку. Один мой товарищ и сказал: «Костя, ты прямо маршал Тито». Вот так и пошло, – вспоминает старшина. – А вообще СВО – это моя пятая по счёту горячая точка. Сейчас иной раз посмотрю на пацанов и вспоминаю, что таким же, по сути, желторотиком начинал в Грузии в 2008-м. Бомбёжка Цхинвала, наступление на врага по Военно-Грузинской дороге. Дальше была операция в Крыму – помогали крымчанам вернуть полуостров домой. Потом добровольцем воевал в Донбассе, затем была Сирия. Короче, на мой век стрелкотни хватило».

Для Константина СВО - пятая по счету горячая точка. Фото: АиФ/ Никита Сахаров

Характер войны менялся буквально на глазах «Тито». Впрочем, как показывает практика, базовые вещи остались неизменными. Сила духа, смекалка, взаимовыручка, смелость – всё это выручает и сейчас, в век господства дронов и искусственного интеллекта. И на выработку этих качеств направлены тренировки разведчиков.

«Пока один проходит полосу препятствий, другой стоит в планке, ждёт его. И это только один из вариантов. Для разведчика выносливость – это очень важно. А ещё нужно быть готовым к тому, что на боевом выходе никогда ничего не идёт в точности по плану. А значит, нужно уметь импровизировать… Примерно так у нас получилось обвести врага вокруг пальца на Луганщине в 2014-м. Нацисты нас тогда крепко прижали, но, как говорится, где наша не пропадала».

Оказались под землёй

Новосветловку – посёлок неподалёку от Луганска – Константин запомнил на всю жизнь. Сейчас-то там наш глубокий тыл. Но тогда, летом 2014-го, молодая республика была разрублена линией фронта практически напополам. Украинский нацбатальон «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ночью выбил ополченцев из населённого пункта. Этот прорыв ставил под угрозу оборону целого района, а значит, нужно было во что бы то ни стало вернуть посёлок под контроль.

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«Собралась группа больше 20 человек. Тогда ещё можно было таким «войском» передвигаться: небо-то чистое, – рассказывает разведчик, который добровольно приехал на помощь ополченцам. – Конечно, немного подвела артиллерия. Думали, будет хорошая артподготовка перед нашим заходом, но, видимо, не судьба. Мы заехали в Новосветловку на двух бэтээрах. Первым делом отправили снайпера на крышу многоэтажки осмотреть округу. В итоге выяснилось, что украинцы нас поджидали и даже для убедительности все как один повязали себе белые повязки – тогда это был отличительный знак ополченцев. Нас заметили, началась перестрелка. Первый БТР сожгли. Мы рассыпались по округе, было ощущение, что пули летят буквально отовсюду. А потом ещё и обстрел начался. Я быстро смекнул, что по нам работают танки. Они были вкопаны не так далеко, и я, взяв ручной гранатомёт, отправился прямиком туда. Одну «коробочку» получилось уничтожить быстро, вот только от выстрела второй машины меня откинуло на несколько метров и хорошенько так земелькой присыпало».

«Тито» вспоминает, что когда очнулся, то больше всего пугала наступившая вокруг тишина. В глубине души теплилась надежда, что свои недалеко. В крайнем случае в подсумке оставались гранаты. А это значит, что даже если придётся уходить на тот свет, то нескольких бойцов противника за собой прихватить обязательно получится.

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«Короче, стало ясно, что наши откатились. А я вроде как один остался. Но тут буквально в метре от себя слышу из-под земли хрипы какие-то. Прополз, начал руками рыть. В итоге откопал товарища своего. Мы оба как-то повеселели сразу: вдвоём-то спасаться сподручнее. В общем, начали движение в сторону много­этажек. Пробежались до сарая, остановились дух перевести – и тут опять пошла стрельба. Оборачиваемся, а там картина буквально как в плохом боевике: по дороге бежит местный дед с авоськой в руках, а по нему лупят из всего, что есть. Не знаю как, но он до нашего сарая добрался невредимым. Так нас стало трое, и оставался ещё километр открытой местности. В итоге, поскольку все очень уж хотели жить, пробежка мощная получилась, спринтерская. А Новосветловку эту мы всё равно потом забрали. Мне «мужика» дали – орден Мужества то есть», – рассказывает Константин.

Кошмар ВСУ

В 2022 году «Тито» с первых дней СВО воевал в ДНР. Бои за Марьинку тогда только набирали обороты. И разведчик вновь оказался на острие атаки.

«Это была ночная атака, – говорит старшина. – «Синие», то есть вэсэушники, решили пойти в накат прямо из лесополосы. Вот только не вышло у них ничего. Нас спас тепловизор. Передовая группа противника подбиралась к нашим окопам. Я заметил, как среди черноты приближаются несколько красных точек. Командир говорит, мол, надо поднимать группу в атаку. А я ему отвечаю: «Не надо, ты сейчас их только спугнёшь. Давай я лучше один вылезу и попробую их покошмарить». Да, риск был, но всё получилось. Я вылез, уничтожил нескольких боевиков, накат начал захлёбываться. Пополз обратно и даже не заметил, как мне ногу перебило. Понял это уже в окопе. Говорю своим ребятам: «Я – 300!» И вот тут самое забавное. Вместе с санитарами ко мне подбегает командир группы – здоровый такой чеченец – и, видимо, на стрессе с акцентом кричит на весь окоп: «Костян, зайчик мой, что случилось?!»

«Тито» срочно эвакуировали в тыл. Хирург фронтового госпиталя мастерски провёл операцию и сохранил ногу Кон­стантину.

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Военно-полевой роман

Ещё непонятно, кому в период ранения было тяжелее – разведчику или его супруге Зое.

«Она у нас в части работала, в политотделе, на должности гражданского персонала. Начали встречаться, а когда дело к свадьбе подошло, я решил, что называется, договориться на берегу. Объяснил, что я солдат, а значит, всегда буду служить там, где Родина прикажет. В 2016 году поженились, и вот уже 10 лет вместе, можно сказать, душа в душу. Она, кстати, потом перевелась служить в спецназ. А сейчас в декретном отпуске. Дочка у нас родилась в этом году – Мирослава. Это прямо чудо какое-то. Мне жена фотки присылает, иной раз насмотреться не могу. Очень их люблю и скучаю», – говорит Константин.