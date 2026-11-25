В небе над ореховским направлением в Запорожской области не затихает невидимая, стремительная схватка высоких технологий и железных нервов. Расчеты войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ведут круглосуточную охоту за самыми опасными объектами врага: выбивают технику, сравнивают с землей пункты временной дислокации пехоты и методично уничтожают тех, кто пытается управлять чужими «птицами».

Действуем профессионально

Очередной раунд противостояния разыгрался в момент, когда разведчики заметили попытку ротации вражеских операторов дронов. К позиции неприятеля спешно подкатил бронированный автомобиль. Времени на раздумья операторы наших FPV-дронов противнику не оставили: стремительный вираж — и броневик охватило пламенем. Заодно вскрылось и тщательно замаскированное в жилой застройке логово противника, где размещался не только узел координации полетов, но и пункт временной дислокации пехоты.

«Наш расчет действует предельно профессионально. Быстро взлетает, молниеносно доходит до района цели и бьет без промаха. Парни — молодцы: сплоченные, бесстрашные, свою задачу выполняют только на круглую пятерку», — емко оценил слаженность подчиненных командир взвода беспилотных систем с позывным Боксер.

Такое Кино

Серия выверенных ударов превратила оба здания в пылающие руины. На экранах объективного контроля отчетливо зафиксировали: ни техники, ни электроники, ни живой силы ВСУ на точке не осталось.

Но на этом воздушная драма не закончилась. Фиксируя результат попаданий, операторы разведывательных дронов зацепили оптикой еще одно подозрительное шевеление в соседней лесополосе. Присмотрелись сквозь ветви — укрытая бронетехника неприятеля. Координаты мгновенно легли на планшеты ударных звеньев.

«Одной из самых интересных целей за последнее время стала как раз эта замаскированная бронемашина, — вспоминает оператор БПЛА отдельного противотанкового дивизиона с позывным Кино. — Они попытались спрятать ее в густых ветках, но разведка засекла вовремя. Туда сразу нацелились несколько наших групп, но мы успели первыми. Наш дрон поджег ее бронекорпус, а дальше общими усилиями добили до полного уничтожения».

Благодаря бесстрашию и филигранной точности расчетов 58-й армии небо над Запорожьем остается под надежным замком, а любые попытки противника укрыть бронетехнику или наладить управление беспилотниками оборачиваются для него неминуемым разгромом.