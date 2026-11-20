Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 20 ноября сообщил, что в результате недавних атак на Крымский мост повреждены арка и основная балка пролёта арочной конструкции. По его словам, проектировщики рассматривают два варианта восстановления, сроки ремонта станут известны после подготовки проектных решений. Подробности — в материале aif.ru.

Кратко о главном

Повреждения Крымского моста: затронуты арка и основная балка пролёта арочного моста.

Марат Хуснуллин заявил, что есть два варианта восстановления, расчёты ведут проектировщики.

Точные сроки ремонта будут известны после готовности проектных решений.

Вице-премьер заверил, что все необходимые работы уже производятся, а решения проблемы есть.

За неделю ВСУ трижды атаковали мост; движение поездов приостанавливалось, затем было возобновлено по первому пути.

Владимир Путин 19 ноября пообещал, что ответ России будет «болезненным» для Киева, и заявил, что после атак на мост Россия не будет договариваться о перемирии.

Истребители в воздухе. Возмездие за Крымский мост вызвало панику в НАТО Подробнее

Что именно повреждено и когда восстановят

Хуснуллин раскрыл характер повреждений: речь идёт об арке и основной балке пролёта арочной части моста. Конкретные сроки восстановления он не назвал — сначала проектировщики должны подготовить проектные решения. При этом вице-премьер подчеркнул, что «все необходимые работы мы уже производим» и «все варианты решения данной проблемы есть».

Ранее, 19 ноября, движение поездов по Крымскому мосту было восстановлено по первому железнодорожному пути. Первым со станции Тамань отправился поезд «Таврия» Москва — Керчь. По словам вице-премьера Андрея Никитина, работы по восстановлению движения по второму пути идут круглосуточно.

Реакция Москвы: ответ будет «болезненным»

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 19 ноября заявил, что ответные действия России на атаки по Крымскому мосту будут «гораздо более болезненными», чем то, что сделал киевский режим. Он подчеркнул, что мост является исключительно гражданским объектом и не используется для перевозки военной техники или боеприпасов.

Путин также сообщил, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в отдельных сферах, однако атаки на мост изменили картину. «После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — заявил он. Ответ на удары. Путин предупредил Киев о последствиях атак на Крымский мост Подробнее

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мост будет восстановлен и «станет ещё лучше».

Версия о нидерландских ракетах

Нидерландская компания Destinus сообщила, что её ракеты Ruta использовались для атаки на Крымский мост. В МИД РФ назвали это заявление «саморазоблачением». Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от Гааги разъяснений: «Означает ли все это, что Нидерланды открыто вступают в украинский конфликт?»

Частые вопросы и ответы

Какие именно конструкции Крымского моста повреждены?

По словам Марата Хуснуллина, повреждены арка и основная балка пролёта арочного моста. Другие детали не раскрываются.

Когда завершится восстановление моста?

Точные сроки пока не названы. Они станут известны после того, как проектировщики подготовят проектные решения. Хуснуллин заявил, что рассматриваются два варианта восстановления и все необходимые работы уже ведутся. Возмездие за Крымский мост: «Герани» накрыли резерв ВСУ под Киевом Подробнее

Возобновлено ли движение по мосту?

Да, 19 ноября было открыто движение по первому железнодорожному пути. По второму пути восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Как Россия ответит на атаки?

Владимир Путин заявил, что ответные действия будут «гораздо более болезненными» для Киева. Конкретные меры не раскрывались.

Сколько раз за неделю атаковали мост?

За неделю ВСУ атаковали Крымский мост трижды. В ходе одной из атак была повреждена арка, автомобильное движение останавливали.