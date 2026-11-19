Работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути на Крымском мосту ведутся в круглосуточном режиме, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

«Работает оперативный штаб в Минтрансе. Эта работа ведется круглосуточно», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о прогнозах по восстановлению железнодорожного движения по второму пути на Крымском мосту.

По некоторым прогнозам, повреждения конструкции могут устранить «в самое ближайшее время», сказал он.

Никитин подчеркнул, что движение откроют после того, как инженеры и железнодорожники убедятся, что это безопасно, поэтому нет задачи сделать быстро, но «есть задача сделать хорошо».

Ранее Минтранс РФ сообщил, что движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста возобновилось, состав «Таврия» № 92/91, следующий из Москвы в Керчь, был отправлен со станции Тамань.

Напомним, ВСУ в третий раз за неделю атаковали Крымский мост. Министр транспорта России Дмитрий Ядров заявил, что логистика при длительном ремонте Крымского моста будет обеспечена.