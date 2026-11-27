Серая ноябрьская высь над запорожскими рубежами — пространство обманчивого спокойствия. Внизу, в изрезанных лесополосах, противник упорно окапывался неделями: бетонировал блиндажи, перекрывал ходы сообщения толстыми бревнами и прятал личный состав от всевидящего ока артиллерии. Но в современной войне земля больше не гарантирует безопасности, если в небо поднимается охотник нового поколения. Для разведчиков морской пехоты группировки «Восток» не существует невидимых целей — даже если они спрятаны глубоко под дерном и маскировочными сетями.

Расчет БПЛА разворачивает беспилотник. Фото: АиФ/ Никита Сахаров

Неуловимый хищник на высоте

Главным проводником возмездия в запорожском небе стал беспилотный комплекс «Скат-350М». Там, где бессильна обычная оптика, это разведывательное крыло методично вскрывает укрепрайоны неприятеля, сканируя каждый подозрительный метр посадок.

Украинские операторы давно объявили охоту на российские «птичники», бросая на перехват скоростные зенитные дроны. Однако у дальневосточных морпехов нашелся весомый аргумент против любых ловушек.

Расчет БПЛА разворачивает беспилотник. Фото: АиФ/ Никита Сахаров

«Это разведывательное крыло, мы считаем, что оно лучшее в своём классе, потому что может подниматься до 5 500 метров, развивать скорость до 160 километров в час. Нашими личными доработками мы дошли до 230 километров в час, что позволило уходить от вражеских охотников, то есть дронов ВСУ, — рассказывает командир взвода с позывным Волк. — Всё управление находится у оператора. Мы находим, вычисляем противника, и в последующем по этим объектам наносится поражение».

Обнаружив свежие ходы сообщения и замаскированные норы ВСУ, расчет «Ската» мгновенно передал координаты на батареи ствольной артиллерии. Позиции противника накрыло лавиной снарядов. Беспилотник тем временем остался висеть над полем боя, хладнокровно фиксируя, как вражеские накаты вместе с живой силой разлетаются в щепки.

Праздник со вкусом пороха

Этот сокрушительный удар — пламенный привет врагу от морпехов. Относительно недавно, 27 ноября, они отметили свой профессиональный праздник. Для бойцов десантно-штурмового батальона лучшим салютом в честь праздника стал гул разорвавшихся на позициях ВСУ снарядов. На передовой нет места парадным речам — верность традициям здесь доказывают в бою, который с каждым месяцем меняет свой облик.

Расчет БПЛА разворачивает беспилотник. Фото: АиФ/ Никита Сахаров

О том, как изменился фронт, рассказал заместитель командира роты десантно-штурмового батальона с позывным Малыш.

«Характер боёв изменился очень радикально, потому что раньше было больше стрелкотни. Сейчас противник в основном в стрелковый бой не вступает, они бросают позиции, убегают. В основном пользуются FPV-дронами. Это гордость, потому что морская пехота — это сила. Будем в работе, поздравим друг друга, поздравим бойцов и дальше продолжим работать».

Заместитель командира роты ДШБ, позывной «Малыш». Фото: Министерство обороны РФ

Очередной укрепленный узел обороны ВСУ прекратил свое существование. Разведывательный «Скат» на предельной скорости лег на обратный курс к операторам, а морпехи уже готовили координаты для следующих целей, неумолимо продавливая запорожский фронт.