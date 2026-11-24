Россия ответит ВСУ на последние удары по объектам топливо-энергетического комплекса, заявил президент страны Владимир Путин во время заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК. Он обратил внимание, что одновременно с этим наша страна должна повысить безопасность НПЗ для защиты сотрудников, которые там работают.

«Необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа. Мы видим, что киевский режим не прекращает атаки на наши нефтеперерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак. Но киевские власти не слушают таких советов. Всё продолжается как ни в чем не бывало. В этой связи отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать», — отметил Путин.

При этом наша страна не раз отмечала, что эскалация, которой занялся противник с начала июня, не в состоянии нанести критический ущерб нашей стране, напомнил глава государства.

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Главная задача — обеспечить стабильность поставок

Что касается задач, которые стоят перед отраслью, то сейчас важно обеспечить стабильность поставок внутри государства, чтобы города и поселки были обеспечены топливом. Отдельно президент выделил важность бесперебойного снабжения топливом агропромышленного комплекса, где ярко выражен сезонный фактор.

Президент напомнил, что после возникновения проблем власти предприняли целый ряд мер, который сейчас действует. Так, в регионах договорились увеличить производство топлива, сформировать резервы и перестроить цепочки логистики. Кроме того, были введены ограничения на экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива, за исключением частичных поставок на мировые рынки, о чем Путин договорился с президентом США Дональдом Трампом. Также был введен механизм импортного демпфера, скорректированы биржевые нормативы для продаж бензина и дизеля.

В результате к текущему моменту экономика устойчиво снабжается топливом, потребности граждан и бизнеса обеспечены. «После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», — подчеркнул президент.

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Европа сама закрывается от наших энергоресурсов

Затронул глава государства и внешние поставки. Он напомнил, что российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике и, конечно, зависит от тех изменений, которые наблюдаются на глобальных рынках.

«Наша задача — предвидеть, реагировать на эти факторы, чтобы обеспечить конкурентоспособность наших компаний и предприятий», — обратил внимание Путин.

Так, одно из таких действий, которые предпринимаются со стороны властей Европы, — попытки ограничить экспорт наших энергоносителей. При этом такие действия создадут серьезные последствия для самих европейцев.

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«Нашей нефти и газа у них будет меньше, а проблем — больше», — емко заметил Путин.

По его словам, Россия никогда и ничего не ограничивала, все решения лежат на лидерах Европы. И, так как они идут на такие шаги, то наша страна будет расширять рынки сбыта, сотрудничать с другими, предсказуемыми и ответственными партнерами.

Ставка на Арктику

«В этой связи нужно и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять Трансарктический транспортный коридор с его главным участком – Северным морским путём. Этот маршрут позволяет в полтора-два раза сократить сроки доставки грузов нашим партнёрам, заметно снизить затраты на логистику», — подчеркнул Путин.

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И для этого требуется развитие судов ледового класса для перевозки грузов в российской Арктике и ледоколов для их проводки. Кроме того, требуется и наращивание возможностей транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке.

И здесь уже важно особо уделить внимание нефтепереработке на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого региона, завершил глава государства.