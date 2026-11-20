До окончания осенней кампании в зоне СВО осталось всего 10 дней. После этого войска обеих сторон начнут переход к зимней фазе войны. О том, как прошла для ВС РФ осенняя кампания, и что наши силы ожидает в зимний период, aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Кампания была успешной»

— Сразу скажу — осенняя кампания для русской армии была успешной. Да, она фактически оканчивается атакой ВСУ по Крымскому мосту и нашими ответами на это, однако это лишь одно из событий, которые были в течение осени. Кроме того, поражение моста не было бы возможно без сил Запада, который на деле и вел всю операцию. Так что провалом наших сил это не назвать.

Что касается линии фронта, то там также нет никаких серьезных проблем. Напротив, я наблюдаю много позитивных тенденций. Вероятно, наши войска нащупали удачные для себя тактики и возможности их реализации. Кроме того, на некоторых участках заметно, что у ВСУ начались колоссальные проблемы. А ведь зима еще не наступила. То есть, мы действуем на передовой правильно и темп этот нужно продолжать.

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Надо вскрыть норы

Что касается детального разбора направлений, то начну с севера на юг. Первое и самое важное на севере, в Сумской и Харьковской областях, наши части смогли расширить зону контроля, несмотря на противодействие врага и непростую местность. Да, у врага еще много нор, где он сидит, но со временем мы их вскроем. Конечно, времени на масштабную зачистку из-за ухудшения погоды уже мало, но этим надо заниматься, другого верного шага не дано. Нам лишь предстоит отодвигать и забирать эти территории под свой контроль.

Еще один перспективный участок — Купянск и его окрестности. Наши части там сейчас планомерно изматывают врага и уже начали первые операции. Форсирован Оскол, ВС РФ начали активнее работать внутри города. И все это плоды постепенного выбивания ресурсов у противника. Так что теперь, я полагаю, нам предстоит в том районе зачистить силы врага и выбить его потенциал окончательно.

Еще один важный рубеж — агломерация в Донбассе, Славянск — Краматорск — Дружковка. Судя по общей картине, наши силы там постепенно выбивают части врага с позиций и меняют конфигурацию фронта в благоприятную для себя сторону. Кроме того, я наблюдаю, что на некоторых участках мы целенаправленно берем в полукольца силы врага и даем ему возможность выйти из населенных пунктов. Это делается для того, чтобы не ввязываться в бои в жилой застройке и сохранить как можно больше наших солдат. Ну а враг обязательно уйдет, так как он уже достаточно побит там.

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Вероятно, что к началу морозов мы можем ждать и активизацию массированных и групповых ударов по оборонительным линиям этих трех городов-крепостей. Сделан такой шаг будет как часть подготовки к нашим будущим действиям и разрушению единой сети укреплений, мест размещения и позиций ВСУ.

Далее на юг идет не просто фронт, а полноценная «пила». Весь участок от Донбасса до юга Днепропетровской области — сплошная чересполосица. Вклинения есть как наших войск в оборону врага, так и их войск в нашу оборону. В результате нам будет нужно решить вопрос с этими «зубьями» и зачистить позиции ВСУ. Скорее всего, активная фаза работы придется на зимний период, особенно в момент установления морозов. Противник в таких условиях будет с трудом держать позиции и предпочтет отойти на некоторых участках. Однако чересчур активных действий в этом районе может и не быть. Возможно, что ВС РФ сосредоточатся на подготовке резервов.

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Теперь что касается Орехова. Наши части уже ведут его охват с северо-востока, сейчас за реку Конка вбит еще один клин на северо-западе. Конечно, в течение всей осени бои здесь были сложные, однако они дали свой результат. Так что, скорее всего, мы будем работать над отсечением города и его гарнизона от артерий снабжения. И тут нам нужно не упустить стратегический перевес, воспользоваться резервом в течение ближайшего времени, до наступления распутицы и холодов, чтобы создать наиболее благоприятные для себя условия. Думаю, что здесь в декабре могут быть крупные успехи, которые заложат основу будущих операций.

При этом в тылу ВСУ уже формируются новые линии обороны, второй и третий рубежи. Эти позиции в будущем нам предстоит брать, однако в случае взятия ореховского укрепрайона выход к ним можно будет планомерно начать.

Порты будут выбиты

Последний важный фактор наших действий в эту зиму — поражение логистики противника. Наши войска с июля выбивают порты и корабли, идущие на Украину, однако поток их не иссякает. Вероятно, что в течение зимы число ударов по тылам противника будет нарастать. И важной частью целей здесь станут именно портовая инфраструктура и трансграничная логистика.