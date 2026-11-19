Российская армия меняет район ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как заявили в ДТЭК, теперь вслед за Киевом множество атак наносятся по энергетическому сектору Днепропетровска.

«Россияне теперь концентрируют удары на отдельных регионах, пытаясь вывести из строя как можно больше объектов энергетики. Только с сентября российская сторона нанесла более тысячи ударов по энергетическим объектам, в основном по высоковольтным подстанциям», — говорится в сообщении структуры.

Однако в то же время заметен и общий перенос огня в этот регион. Теперь атаки по целям на территории области идут и днем, и ночью. Эксперты полагают — кроме стремления вывести из строя крупный промышленный узел, за этим следует и еще одна задача — лишить врага тыловой базы, на которую он сейчас опирается.

Выбиваем основные цели

Судя по специфике ударов, наши войска обрабатывают Днепропетровск крайне активно. В последнее время город регулярно оказывается в сводках. Причем перенос ударов заметен не только в энергетике. Так, например, еще 17 ноября под нашими атаками был известный «Южмаш». В результате взрывной волны от ракетной атаки были серьезно повреждены здание заводоуправления и центральная проходная.

«„Южмаш“ — не рядовое промышленное предприятие. Его история связана с производством ракетно-космической техники, а производственная база включает сложное машиностроительное оборудование и специализированные цеха», — отмечал важность объекта координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Кроме «Южмаша», в городе были повреждены и другие объекты промышленности. Причем атаки по ним следовали как ночью, выступая компонентом массированного удара, так и днем, когда на территории города выбивались заранее отобранные цели.

Что касается энергетики города, то ей достается регулярно. Сам Днепропетровск сталкивается с блэкаутами почти ежедневно. Например, тогда же, 17 ноября, была выбита подстанция «Днепровская» 330 кВт. А после еще одной серии атак восстановление энергокаркаса города стало еще более затруднительным. Из-за этого по цепочке с отсутствием света столкнулись как внутри города, так и в соседних регионах.

«Здесь мы наблюдаем тот самый накопительный эффект ударов, о котором говорили ранее. Энергетическая система способна выдерживать отдельные повреждения. Электроснабжение восстанавливают, потребителей переключают, ремонтные бригады возвращают оборудование в работу. Но, если повреждения повторяются быстрее, чем завершается восстановление, постепенно сокращается запас устойчивости всей сети», — обращал внимание Лебедев.

В результате такого наложения одних атак на другие в городе уже заметны проблемы со снижением напряжения и ряд других неприятностей. И вся система передачи энергии лишь деградирует по мере нанесения новых ударов наших войск.

«Для Днепропетровской области это особенно существенно. Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, металлургия, машиностроение, транспортные узлы. Их работа зависит не только от наличия электричества, но и от стабильности энергоснабжения», — подчеркнул Лебедев.

В результате наши атаки срывают производство в крупном промышленном центре, осложняют работу транспорта и коммунальщиков. И залатать дыры быстро уже не выходит.

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Прячут ценную военную помощь

Военный аналитик Алексей Леонков, говоря о переносе огня ВС РФ на цели в Днепропетровске и других регионах, отмечает, что одна из причин таких действий — попытки Киева спрятать поставки из-за рубежа.

«Противник стремится уберечь ценную военную помощь, которую он получает из Европы, и для этого использует различные логистические площадки. Конечно, многие логистические маршруты в прифронтовой зоне разрушены, а войскам нужны постоянные снабжение, продукты, боеприпасы, личный состав. Так что ВСУ вынуждены создавать объекты ближе к передовой, в том числе в крупных городах. И, понятное дело, наша разведка работает, вскрывает их. И здесь нужно отдать должное БПЛА ВС РФ, которые залетают сейчас достаточно далеко и во многом господствуют в воздухе. За счет них удается вскрывать и верифицировать военные объекты, чтобы впоследствии их поразить», — объясняет собеседник.

По словам Леонкова, за последнее время достигнут большой успех в части поражения военных целей. И во многом это заслуга операторов БПЛА, которые выявляют цели для армии в тактической и оперативно-тактической зонах.