Кипрский журналист Алекс Христофору высоко оценил выступление Владимира Путина на саммите АТЭС. По его мнению, в своей речи президент России не только обозначил серьёзные проблемы Евросоюза, но и фактически указал Европе на её место в мировой системе координат.

«Путин выступил с весьма интересной речью, в которой отметил, что ЕС, да и вся Европа в целом оказались в глубоком кризисе, в настоящем хаосе. Довольно точное заявление со стороны российского президента просто унизительно для еврозоны и сразу напоминает о ее месте», — резюмировал эксперт в эфире своего YouTube‑канала.

Христофору полностью согласился с оценками лидера РФ, однако выразил скепсис относительно того, что бюрократы во власти ЕС прислушаются к его словам.

Замглавы Пентагона отказался слушать доклад главы Минобороны Украины

Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби досрочно покинул встречу по Украине, не став слушать секретный доклад украинского министра Евгения Хмары, пишет Telegraph.

По данным издания, инцидент произошёл на совещании с европейскими союзниками. Колби ушёл до того, как министр обороны Украины должен был представить доклад о ходе боевых действий.

Перед этим Колби также раскритиковал Украину за удары по объектам на российской территории. Информацию о досрочном уходе министра с заседания изданию подтвердили сразу два источника.

Маск обвинил Зеленского во лжи в заявлениях о Starlink и Starshield

Илон Маск в интервью изданию The New York Times назвал ложью заявления Владимира Зеленского, касающиеся спутниковых систем Starlink и Starshield.

«Не хочу вас шокировать, но Зеленский не всегда говорит правду», - отметил основатель SpaceX.

При это он выразил мнение, что система Starlink не должна становиться участником украинского конфликта или использоваться для проведения наступательных военных операций. По его словам, компания не намерена допускать применения коммерческой спутниковой сети таким образом, чтобы это могло сделать ее одной из сторон боевых действий.

Трамп допустил инспекции ядерных арсеналов США, РФ и Китая

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил возможность проведения инспекций на территории Соединенных Штатов, России и Китая в рамках потенциальных договоренностей о сокращении ядерных вооружений.

При этом американский лидер признал, что сокращение ядерного арсенала США на две тысячи боеголовок стало бы для него непростым решением.

«Если бы вы сказали мне сократить наши ядерные силы на две тысячи (боеголовок - ред.), для меня это было бы сложной задачей», - отметил Трамп.

Однако, по его словам, такая мера могла бы обсуждаться в случае достижения соответствующих договоренностей с Москвой и Пекином о взаимном уменьшении запасов ядерного оружия.

Каллас исключили из группы по контактам с РФ сразу по трем причинам

Европа не стала включать главу дипломатии ЕС Каю Каллас в состав делегации для переговоров по урегулированию украинского конфликта сразу по трём причинам, пишет британская газета The Guardian.

В публикации отмечается, что власти стран ЕС считают её позицию по отношению к России слишком жёсткой и непримиримой. Ещё одним поводом убрать Каллас из контактной группы стало стремление крупнейших европейских стран, в том числе Франции и Германии, сохранить собственное представительство на переговорах и не уступать это право ЕК.

Третья причина обусловлена последними тенденциями, при которых решение важных международных вопросов теперь чаще принимают президенты и премьер-министры, а не главы внешнеполитических ведомств.