Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку возможности проведения инспекций на территории Соединенных Штатов, России и Китая в рамках потенциальных договоренностей о сокращении ядерных вооружений. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о механизмах контроля за выполнением возможного соглашения.

При этом американский лидер признал, что сокращение ядерного арсенала США на две тысячи боеголовок стало бы для него непростым решением. По словам Трампа, такая мера могла бы обсуждаться в случае достижения договоренностей с Москвой и Пекином о взаимном уменьшении запасов ядерного оружия.

Глава Белого дома отметил, что подобные обязательства представляли бы сложность не только для Вашингтона, но и для других участников переговоров.

«Если бы вы сказали мне сократить наши ядерные силы на две тысячи (боеголовок - ред.), для меня это было бы сложной задачей… Когда они смотрят на меня и говорят: "Хорошо, мы сделаем это, но сократите ли вы свое ядерное оружие на две тысячи единиц?"… Это сложно сделать, и для них, вероятно, тоже», - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что ядерный чемоданчик был доставлен в Китай, куда накануне приехал президент России Владимир Путин.