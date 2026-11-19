Европа не стала включать главу дипломатии ЕС Каю Каллас в состав делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине по трём причинам, написала британская газета The Guardian.

В публикации отмечается, что власти западноевропейских стран считают её позицию по отношению к России слишком жёсткой и непримиримой. Ещё одним поводом убрать Каллас из контактной группы стало стремление крупнейших стран ЕС, в особенности Франции и ФРГ, сохранить собственное представительство на переговорах и не уступать это право Еврокомиссии.

Третья причина обусловлена более широкой тенденцией, при которой решение важных международных вопросов теперь чаще принимают президенты и премьер-министры, а не главы внешнеполитических ведомств.

Напомним, ранее немецкая газета Ostdeutsche Allgemeine Zeitung назвала серьезным политическим ударом для Каллас решение не наделять её полномочиями специального представителя в рамках переговоров по урегулированию на Украине. Издание также отметило, что эта ситуация говорит о серьёзных противоречиях внутри европейских структур и их борьбе за влияние.