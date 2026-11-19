Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube‑канала прокомментировал выступление Владимира Путина на саммите АТЭС.

По мнению Христофору, в своей речи президент России не только обозначил серьёзные проблемы Евросоюза, но и фактически напомнил Европе о её месте в мировой системе координат.

«Путин выступил с весьма интересной речью, в которой отметил, что ЕС, да и вся Европа в целом оказались в глубоком кризисе, в настоящем хаосе. Довольно точное заявление со стороны российского президента просто унизительно для еврозоны и сразу напоминает о ее месте», — отметил эксперт.

Христофору согласился с оценками российского лидера, однако выразил скепсис относительно того, что бюрократы во власти ЕС прислушаются к этим словам.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял слова Владимира Зеленского о встрече лидеров России, США и Китая.