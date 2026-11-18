Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби досрочно покинул встречу по Украине, не став слушать секретный доклад украинского министра Евгения Хмары, сообщает газета Telegraph.

По данным издания, инцидент произошёл во вторник на совещании с европейскими союзниками. Колби ушёл до того, как министр обороны Украины должен был представить доклад о ходе боевых действий.

Перед этим представитель американского оборонного ведомства раскритиковал Украину за удары по объектам в глубине российской территории.

Информацию о досрочном уходе Колби изданию подтвердили сразу два источника.

Ранее также сообщалось, что Хмара принял решение отказаться от запланированных визитов в Германию и Норвегию в связи с резким ухудшением ситуации в сфере противовоздушной обороны Украины.