Инициатива о предоставлении Киеву гарантий безопасности, сопоставимых с положениями пятой статьи устава Североатлантического альянса о коллективной обороне, спровоцировала недоумение в НАТО. Об этом сообщает издание Monde, материал перевел aif.ru.

Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер высказал предположение, что будущие механизмы обеспечения безопасности для Украины могут по своему формату напоминать упомянутый пятый пункт учредительного документа блока.

Согласно информации журналистов, подобная риторика вызвала растерянность среди европейских партнеров. Собеседники издания подчеркивают полную невозможность частичного членства в организации, проводя аналогию с тем, что невозможно быть «беременной наполовину».

«Что означает "близкие к статье 5"? Вы либо в НАТО, либо нет. Срединного состояния нет», — цитирует газета дипломатического представителя одного из государств-участников альянса.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков назвал категорически неприемлемой тему вступления Украины в НАТО.