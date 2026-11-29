Сторонники упрощения экспорта и перепродажи произведенного в Швейцарии оружия третьим странам одержали победу на референдуме, который состоялся в стране, следует из окончательных итогов голосования, опубликованных на портале Voteinfo.

Согласно результатам, законодательные поправки поддержали 54% респондентов. Явка на референдум составила 48%.

При этом инициативу франкофонных кантонах Швейцарии, где основным и официальным языком является французский, не поддержали эту инициативу. Так, в Женеве против поправок высказались 54% респондентов, в Базеле — 58%, в Невшателе – 51%, в италоязычном Тичино — 52%.

Отметим, принятие поправок позволит перепродавать оружие третьим государствам, включая Украину.

Сейчас в Швейцарии запрещена продажа оружия государствам, которые принимают участие в конфликте или нарушают права человека. Закупившие вооружение швейцарского производства страны обязаны попросить разрешения Берна для перепродажи его третьим странам.

Ранее сообщалось, что поправку планируется внести в Закон о военных материалах, она позволит экспорт оружия странам-участницам конфликтов. Парламентарии решили внести изменения в законодательство, чтобы позволить Федеральному совету «адекватно реагировать на новые вызовы» на проблемы с безопасностью в Европе.