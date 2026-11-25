Объем замороженных Швейцарией российских активов увеличился до 8,5 млрд швейцарских франков (10,2 млрд долларов). Соответствующие данные приводит Bloomberg, материал перевел aif.ru.

Отмечается, что текущий показатель на 15% превышает значения, зафиксированные в апреле 2025 года, когда сумма блокированных средств составляла 7,4 млрд франков. Рост обусловлен как введением новых ограничительных мер, так и увеличением рыночной стоимости части активов, номинированных в золоте.

Средства Банка России были заблокированы западными странами после начала СВО в 2022 году. По оценкам регулятора, основной объем этих ресурсов, достигающий 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, депонирован в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

В качестве ответных шагов Москва инициировала механизм аккумуляции средств иностранных инвесторов из недружественных государств, а также доходов от них, на специальных банковских счетах типа «С». Операции по выводу капитала с данных счетов допускаются исключительно при наличии разрешения профильной правительственной комиссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена в судебном порядке добиваться ответственности для всех лиц и структур, причастных к изъятию ее замороженных за рубежом средств.