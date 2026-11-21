Швейцария готова содействовать организации переговоров с участием РФ и Европы, заявили РИА Новости в МИД страны.

«Швейцария готова содействовать там, где она может внести ощутимый вклад в дипломатический процесс. В частности, речь идет о возможности проведения дальнейших переговоров на территории Швейцарии и предоставлении необходимой организационной поддержки», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российской стороне необходимо понимать, действительно ли европейские государства заинтересованы в поиске путей урегулирования конфликта на Украине по аналогии с тем, как действуют США.

До этого момента помощник президента РФ Юрий Ушаков озвучил условия для участия Европы в переговорах по Украине.