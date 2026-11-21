В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении 35‑летнего хоккеиста клуба HC Ajoie Дэниела Карра. Как сообщается на сайте полиции Берна, региональная прокуратура подозревает спортсмена в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью соперника.

Инцидент случился 16 октября на арене «Тиссо» в Биле во время матча Национальной лиги между командами EHC Biel‑Bienne и HC Ajoie. Примерно на пятой минуте третьего периода на льду произошла драка. В ходе её Карр нанёс удар по голове нападающему EHC Biel‑Bienne Гаэтану Хаасу, когда тот уже находился на льду.

Основанием для возбуждения дела стали в том числе видеозаписи прямого эфира матча, которые позже широко распространились в СМИ. Полиция уже провела первоначальные следственные действия: допрошены потерпевший и подозреваемый, изъяты доказательства. Расследование продолжается.

В ведомстве также отметили, что даже в рамках спортивных соревнований действия участников могут повлечь уголовную ответственность, если они выходят за допустимые пределы.

Ранее сообщалось, что ФИФА наказала футболистов Испании и Аргентины за драку после финала ЧМ-2026.