Более половины жителей Швейцарии поддержали упрощение экспорта и перепродажи произведенного в стране оружия третьим странам.

По предварительным итогам референдума, который проходит 29 ноября, за поправки в законодательстве отдали свои голоса 58% респондентов. При этом Цюрихе количество сторонников поправок оказался 61%. В Женеве же 54% граждан инициативу отвергли.

Отметим, в данное время в Швейцарии запрещена продажа оружия странам, которые участвуют в конфликте или серьезно нарушают права человека. Кроме того, закупившие вооружение швейцарского производства, обязаны попроситт разрешения Берна в случае перепродажи его третьим странам.

Таким образом, принятие поправок может снять ограничения на передачу оружия Украине.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии готовится референдум по поправке в Закон о военных материалах, позволяющей экспорт оружия странам-участницам конфликтов. Парламентарии решили внести поправку в Закон о военных материалах, чтобы позволить Федеральному совету «адекватно реагировать на новые вызовы» на проблемы с безопасностью в Европе.