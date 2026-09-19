Главной проблемой Великобритании является отсутствие в стране политиков, которые способны решать проблемы в сферах экономики, социальной политики и миграции, заявил в беседе с Би-би-си миллиардер и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.

По мнению бизнесмена, нынешние британские политики не могут проявить достаточную жесткость, без которой не решить проблемы с иммигрантами и социальными выплатами.

«Великобритания катится вниз, и сложно сказать, когда мы остановимся», - отметил Рэтклифф.

Он также критически отозвался о неготовности британских властей к одобрению разработки шотландских нефтегазовых месторождений, приостановленной в прошлом году по решению суда в Эдинбурге, который счел , что владельцами месторождений не предоставлена полная информация об экологическом ущербе.

«Вы могли бы ожидать разработки наших природных ресурсов, но мы явно этого не делаем, мы их закрываем», — сказал миллиардер.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал «самоубийственной» миграционную политику Британии.