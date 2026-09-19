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Ювелирный удар снёс суперцель у Киева: ВСУ и НАТО взвыли от тяжёлых потерь

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Соцсети
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Минобороны России накануне сообщило об уничтожении крупного логистического центра ВСУ в Киевской области. Военный обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, что именно могло храниться на этом объекте и куда в дальнейшем могли направляться грузы.

Как отметил эксперт, Европа сегодня поставляет для нужд ВСУ 90% всех боеприпасов и вооружений.

«Поставляет практические все: начиная со снарядов для гаубиц, ракет для систем залпового огня и заканчивая патронами. О ракетах для комплексов Patriot и тяжёлой технике говорить не приходится», — пояснил Онуфриенко.

Он также констатировал, что в денежном выражении поставки вооружений на Украину вдвое превышают довоенный государственный бюджет страны.

«Фактически ничего своего там уже нет, кроме отвёрточной сборки беспилотников. Но всё больше беспилотников тоже поставляется из Европы», — обозначил военный обозреватель.

По мнению Онуфриенко, в пораженном логистическом центре могли находиться любые виды вооружений, включая комплектующие для дронов.

«Беспилотники сейчас — основная ударная сила ВСУ. Противник применяет их и в зоне СВО, и для атаки на города РФ», — отметил он.

Эксперт также объяснил, почему именно Киевская область была выбрана для размещения столь крупного склада.

«С учётом того, что ни один из мостов через Днепр не уничтожен, а Киев очень удобно расположен, это вполне естественное средоточие транспортных, в том числе железнодорожных путей. Поставки из Киева могут идти в дальнейшем куда угодно, на любой участок зоны СВО», — сказал Онуфриенко.

Эксперт добавил, что Киев приблизительно равноудалён от всех направлений, за исключением Черниговской и Сумской областей, которые остаются относительно спокойными по сравнению с Донбассом или запорожским участком.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Киевской области был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк». Данный объект расположен в селе Копылов в 41 км к западу от столицы Украины. Отмечалось, что там хранились и распределялись военные грузы, поступающие на Украину из Европы.
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