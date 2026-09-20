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Удар под Киевом приблизил крах ВСУ: главная новость СВО 20 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
кадр из видео
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Минобороны России подтвердило уничтожение крупного таможенно-логистического центра ВСУ «Копылов Логистик Парк» в Киевской области. Объект, расположенный в 41 км к западу от украинской столицы. Военный обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что подобные объекты играют критическую роль в снабжении украинской армии. По его словам, именно через такие центры проходят основные потоки западного вооружения.

«Европа обеспечивает 90% всех поставок для ВСУ — от снарядов для гаубиц и ракет для РСЗО до патронов и комплектующих для беспилотников. В денежном выражении эти поставки вдвое превышают довоенный бюджет Украины. Поэтому уничтожение крупного склада или распределительного центра бьёт по всей цепочке снабжения: от накопления грузов до их отправки на передовую», — пояснил эксперт.

Онуфриенко также объяснил выбор локации противником. По его словам, Киев является естественным средоточием транспортных путей, поскольку мосты через Днепр не уничтожены, а само расположение города позволяет равноудаленно снабжать практически любые участки зоны СВО, за исключением разве что Черниговской и Сумской областей.

Одним из главных следствий удара по логистике ВСУ является заметное снижение интенсивности атак украинских дронов на российские регионы.

«Мы видим, что противник не смог ни сегодня, ни вчера выйти на цифру 700–1000 и более беспилотников в сутки, как это было ранее. Это говорит в том числе и об эффективности ударов по тылам киевского режима», — подытожил Онуфриенко.

Как сообщалось, в результате ударов в порту Черноморск Одесской области был поражен танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ.
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