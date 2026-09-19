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Путин поручил провести эксперимент с перевозками для удаленных пунктов

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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести в Москве и шести регионах пилотный проект с пассажирскими перевозками по запросу для жителей удаленных и малонаселенных сел и деревень. Соответствующее поручение главы государства в субботу, 19 сентября, опубликовано на сайте Кремля.   

Эксперимент пройдет в Москве, Подмосковье,  Тыве, Ростовской, Нижегородской, Новгородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Поручение дано правительству и комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система». 

«Обеспечить реализацию пилотного проекта по внедрению перевозок пассажиров по запросу в целях оказания транспортных услуг гражданам, проживающим в малонаселенных и удаленных населенных пунктах, не входящих в маршруты регулярных перевозок», – следует из текста поручения российского лидера.

Задача поставлена по итогам заседания президиума Госсовета, на котором обсуждалось развитие общественного транспорта в России. 

Ранее Путин поручил провести тестирование беспилотного пассажирского транспорта и наладить безналичную оплату проезда через «Макс».
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