МИД России потребовал от Британии отказаться от эскалационной линии

Россия потребовала от Британии отказаться от эскалационной линии и вернуться к международным обязательствам. Об этом в пятницу сообщили в МИД России.

В дипведомство 18 сентября была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в РФ Дейни Долакия. Ей был заявлен решительный протест в связи с решением Лондона нарастить поставки на Украину беспилотников и других систем вооружений.

«Британской стороне предъявлено требование отказаться от проводимой эскалационной линии и перевести свои действия в русло соответствующих международных обязательств», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Напомним, постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский раскрыл, как Москва расценивает поставки Британией дронов Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что историю с Бучей сфальсифицировали по заказу Британии.