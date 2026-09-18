Историк Шульга объяснил рост стремления регионов Британии к самоопределению

Усиление стремления к национальному самоопределению в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии связано в том числе с политической нестабильностью в Лондоне и последствиями Брекзита, заявил Донецкому агентству новостей востоковед, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Президентской академии (РАНХиГС) Даниил Шульга.

Поводом для его оценки стал прошедший 14 сентября в Кардиффе саммит кельтских наций с участием представителей Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

По словам Шульги, в этих регионах усилились позиции политических сил, ориентированных на национальное самоопределение. Одним из факторов он называет частую смену британских правительств после 2022 года.

Историк также связывает существующие противоречия с последствиями выхода Великобритании из Евросоюза и дополнительной нагрузкой на бюджет. Отдельно он отметил тенденцию к сближению двух частей Ирландии на фоне ослабления прежних религиозных противоречий.