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Румынию жёстко наказали за помощь Киеву: главная новость СВО 19 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В ночь на 19 сентября российская армия провела масштабную операцию, которая может серьезно изменить логистику украинских войск на южном направлении. Министерство обороны РФ официально подтвердило, что в ходе ночной атаки был поражен понтонный мост через реку Днестр в Одесской области. Этот объект имел стратегическое значение: по нему шла транспортировка военных грузов на Украину из Румынии и порта Измаил. Фактически, это был один из ключевых каналов снабжения ВСУ, который теперь перерезан.

Военные каналы сообщают, что для удара использовались самые передовые средства поражения. В небе над Украиной работали две гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также 174 беспилотника различных типов, включая барражирующие боеприпасы «Бандероль». Основной удар пришелся на Одесскую и Киевскую области, но именно уничтожение переправы через Днестр стало самым чувствительным ударом для противника.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru подтвердил эффективность подобных действий. По его словам, понтонные переправы — это сложная цель, но их поражение дает колоссальный эффект для изменения оперативной обстановки.

«Понтонную переправу поразить легче, чем стационарный мост. Но в целом это хорошо, что бьют по таким сооружениям. Удары по переправам серьезно влияют на снабжение войск врага, маневрирование, ротацию и всё прочее», — отметил Дандыкин.

Ключевым фактором здесь является не только сам факт уничтожения моста, но и сложность его восстановления. Инженерные войска ВСУ сталкиваются с серьезной проблемой: наведение новой переправы требует времени, техники и безопасности. Однако в условиях продолжающегося огневого контроля российских сил это становится практически невыполнимой задачей.

«Под огнем собирать такую переправу через реку будет тяжело. Это займет определенное время», — подчеркнул эксперт.

Поражение переправы в Одесской области — это серьезный удар по всей системе логистики ВСУ. Нарушение цепочки поставок из Румынии через Измаил затруднит снабжение группировок на юге, замедлит ротацию и маневрирование резервами. 
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