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Лондон, гудбай. Часть Великобритании вышла из Соединенного Королевства

Лондон и деревня Пиддингтон в графстве Оксфордшир.
Лондон и деревня Пиддингтон в графстве Оксфордшир. / Фото: commons.wikimedia.org / Коллаж АиФ

Маленькая деревня Пиддингтон в графстве Оксфордшир на юге Англии проголосовала за выход из состава Великобритании и назвалась «княжеством Пиддингтон». Такое решение жители деревни приняли после того, как британские власти решили переселить на расположенную рядом старую армейскую базу 1256 мужчин-мигрантов, сообщает издание The Telegraph.

«Битва за Британию»

Разумеется, ни юридической, ни конституционной силы такое решение не имеет. Так «жители деревни хотели высказать обеспокоенность угрозой, которую представляет для их жизни военная база», ведь мигрантов-мужчин в округе станет почти вчетверо больше, чем местных. На прошлой неделе более 130 женщин из Пиддингтона даже обратились к женщинам из британского парламента, заявив, что их прежняя жизнь при таком соседстве будет разрушена.

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Всего в Пиддингтоне проживает около 400 человек, за выход из состава Великобритании проголосовали 285 человек, еще 26 поставили галочку напротив «нет», остальные от голосования воздержались. Теперь местные планируют установить в деревне видеокамеры, системы электронного оповещения и даже нанять вооруженную охрану, чтобы та патрулировала округу. Некоторые также заявили The Telegraph, что запишутся на курсы по самообороне.

«Происходящее представляет большую угрозу всему, за что боролись наши деды и родители. Дело тут не в Пиддингтоне, дело во всей стране. Нынешнее правительство дестабилизирует Британию. Куда бы они ни поместили этих людей, в лагеря или общежития, они разрушают жизни британцев», – считает 76-летний Герберт Оуэн, назвавший референдум «Битвой за Британию». Голосование приурочено к Битве за Британию 1940 года – грандиозному воздушному сражению между Люфтваффе и Королевскими ВВС. 15 сентября 1940 года немецкое командование направило на Лондон более тысячи самолетов.

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«Время Вестминстера истекает»

На этой неделе о праве выйти из состава Соединенного Королевства также заявили в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. В понедельник лидеры стран подписали межпартийный меморандум, который позволяет трем частям Великобритании добиваться референдума об отделении от Англии. Как заявили первый министр Шотландии Джон Суинни, глава Уэльса Рун ап Иорверт и первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил, «время Вестминстера истекает».

Пока что об официальном отделении от Англии речь, конечно, не идет, пока что это просто политическая декларация, которую подписали не лидеры стран, но руководители партий. В меморандуме они подчеркивают, что Брекзит нанес ущерб экономикам их стран, и свое будущее они видят с Евросоюзом. От которого, по словам политолога Дмитрия Журавлева, здесь зависит очень многое. Сами же Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия хотят отделаться от короны, потому что понимают, что оставаться с Лондоном, с политической и экономической точек зрения, невыгодно, объяснял эксперт aif.ru.
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ПолитикаВ миреВеликобританияОксфордширотделение от Великобританиимигранты
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