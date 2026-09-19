Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
2628

Стала известна причина смерти актрисы из «Следа» Анны Шерлинг

"Бабий бунт" / Кадр из фильма
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Причиной смерти 46-летней актрисы Анны Шерлинг, известной по роли в сериале «След» и других, стал рак груди. Об этом aif.ru сообщила подруга Шерлинг.

«У Ани был рак груди. Она боролась с ним несколько лет», — рассказала собеседница aif.ru.

По словам подруги, на помощь Шерлинг приходилось собирать средства, чтобы закупать лекарства для лечения за рубежом.

«На определенном этапе рак удалось победить, но, к сожалению, возник рецидив. У Ани пошли метастазы в голову», — добавила она.

Анна Шерлинг родилась 1 июня 1980 года в Москве в творческой семье: её отец — театральный режиссёр и хореограф Юрий Шерлинг, мать — актриса Тамара Акулова. Когда Анне было шесть лет, родители развелись.

Дебют в кино состоялся в 2003 году в сериале Эльёра Ишмухамедова «Ангел на дорогах», где Анна сыграла роль Шурочки. В этом проекте главную женскую роль исполнила её мать.

Всего в её фильмографии более 20 работ — в разных жанрах: мелодрамы, комедии, детективы, семейные фильмы. Среди них — «Бабий бунт, или Война в Новосёлково», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки» и ряд других.

Помимо актёрской работы, Анна Шерлинг вела телепрограммы: «20 лучших европейских клипов недели» на Music Box, «Бэби бум» на канале «Мать и дитя», а также проекты для «Вечерней Москвы». 
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Культураэксклюзивсмерть актрисыэксклюзивные новости
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть