Стала известна причина смерти актрисы из «Следа» Анны Шерлинг

Причиной смерти 46-летней актрисы Анны Шерлинг, известной по роли в сериале «След» и других, стал рак груди. Об этом aif.ru сообщила подруга Шерлинг.

«У Ани был рак груди. Она боролась с ним несколько лет», — рассказала собеседница aif.ru.

По словам подруги, на помощь Шерлинг приходилось собирать средства, чтобы закупать лекарства для лечения за рубежом.

«На определенном этапе рак удалось победить, но, к сожалению, возник рецидив. У Ани пошли метастазы в голову», — добавила она.

Анна Шерлинг родилась 1 июня 1980 года в Москве в творческой семье: её отец — театральный режиссёр и хореограф Юрий Шерлинг, мать — актриса Тамара Акулова. Когда Анне было шесть лет, родители развелись.

Дебют в кино состоялся в 2003 году в сериале Эльёра Ишмухамедова «Ангел на дорогах», где Анна сыграла роль Шурочки. В этом проекте главную женскую роль исполнила её мать.

Всего в её фильмографии более 20 работ — в разных жанрах: мелодрамы, комедии, детективы, семейные фильмы. Среди них — «Бабий бунт, или Война в Новосёлково», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки» и ряд других.

Помимо актёрской работы, Анна Шерлинг вела телепрограммы: «20 лучших европейских клипов недели» на Music Box, «Бэби бум» на канале «Мать и дитя», а также проекты для «Вечерней Москвы».