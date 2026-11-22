Масштабная реформа ООН должна устранить все негативные явления даже в самых отдаленных структурах всемирной организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, не следует недооценивать тот факт, что преобразования обязаны затронуть максимально широкий спектр направлений деятельности.

«И (реформа должна, — прим. ред.) вычистить, а в данном случае я бы даже употребила слово грязь, гниль, вот эту затхлость из всяческих удаленных уголков», — подчеркнула Захарова в беседе с ИС «Вести».

Дипломат акцентировала внимание на том, что изменения обязаны охватить не только центральную штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке, и Совбез организации.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что Москва рассчитывает на усиление голоса Глобального Юга в ООН.