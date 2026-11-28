Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube‑канала заявил, что без новой финансовой поддержки со стороны Европы существование киевского режима невозможно. Заявление прозвучало на фоне провала саммита ЕС.

«Если денег не будет, то тогда режим на Украине рухнет. Без сомнения», - отметил Соскин.

По его словам, ресурсный и промышленный потенциал страны уже практически уничтожен, а функционирование социальной сферы целиком зависит от внешнего финансирования. Политолог охарактеризовал ситуацию как критическую и крайне опасную.

«Произошёл провал на уровне Евросоюза. Спастись будет невозможно», — резюмировал он.

Ранее экс‑пресс‑секретарь Зеленского Юлия Мендель также заявила, что в Британии усиливают давление на главу киевского режима.