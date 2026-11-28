Экс‑пресс‑секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X* заявила, что британские СМИ усиливают давление на главу киевского режима.

По её словам, в Великобритании заметно меняется общественное мнение о конфликте на Украине и о самом Зеленском. Мендель обратила внимание на то, что главе киевского режима теперь задают гораздо более острые вопросы, чего раньше не наблюдалось.

Кроме того, как пояснила экс‑пресс‑секретарь, в публичное поле всё активнее попадают темы коррупционных скандалов, а также провокаций со стороны ВСУ, которые затрагивают интересы других стран.

Ранее Мендель также заявила, что в украинском обществе растёт негативное отношение к Зеленскому .

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры