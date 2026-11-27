Из‑за сбоев в функционировании спутниковой системы Starshield ВСУ были вынуждены отказаться от ряда запланированных операций, а также столкнулись с существенными потерями БПЛА, пишут украинские СМИ.

Особенно ощутимо ограничения сказались на применении ударных дронов FP‑2 средней дальности. Как рассказал один из бойцов, из‑за проблем со связью и навигацией потери БПЛА оказались крайне высокими, в связи с чем командование приняло решение приостановить отдельные операции.

Ещё один военный охарактеризовал возникшие ограничения как «политическое решение», подчеркнув, что технические сложности носят не технический, а управленческий характер.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал от США и компании SpaceX снять ограничения с работы Starshield.